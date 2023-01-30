Після тріумфального мадридського дербі на Реал очікувала "королівська битва" – в гості на Бернабеу приїхав Сосьєдад, який тримався всього у трьох очках позаду. "Вершкові" не мали права на осічку, адже відставання від Барси становило вже шість залікових балів. Попри настільки важливу гру, Карло Анчелотті вирішив залишити Луніна і Модріча в запасі.

Луніну немає місця в Реалі – Анчелотті просить нового голкіпера, але з умовою

Мадридці довгий час не вражали якістю свого футболу, однак в останніх матчах команда почала явно додавати. Поєдинок проти Сосьєдада продовжив тренд на покращення гри – Реал володів м'ячем понад 60% ігрового часу й завдав 20 ударів по воротах. У 2,5 разів більше, ніж баски. Втім, перший момент у зустрічі змарнували саме гості – це Сьорлот на якісь мілісекунди розминувся з прострілом вздовж лінії воротарського, не забивши у порожні.

У Реала особливо виділявся Вінісіус. Зокрема, на 14-й хвилині він обіграв Субельдію й увірвався на лівий край штрафного, пробивши у дальній кут (м'яч пройшов у сантиметрах від каркасу ). На 34-й же вривання бразильця завершилось пасом на Вальверде та скидкою Феде під удар Кроосу – Тоні з півкола пробивав у правий нижній, однак Реміро врятував. Був і вихід віч-на-віч наприкінці першого тайму, але Реміро переграв Віні.

Забивати могли і Бензема, і Себальйос. Красиві атаки розганяв Родріго. Втім, Реалу не вистачало відкривань безпосередньо в карному майданчику, та і реалізація шкутильгала на обидві ноги. Сосьєдад при цьому також не забував про атаку, одну з яких вдалося завершити небезпечним ударом Ільярраменді з лівого краю штрафного – Куртуа виручив. У підсумку, відпочивати футболісти відправились за нулів на табло.

В другому таймі малюнок гри особливо не змінився. Мадридці стали атакувати ще більше, створюючи ще більше гострих моментів. Зокрема, лише за стартові 11 хвилин господарі організували чотири фантастичних епізоди. Вінісіус знову не переграв Реміро у ближньому бою, Вальверде потужно пробивав з меж штрафного повз дальню штангу, а Родріго стріляв як з дистанції (поруч зі стійкою), так і зблизька (Елустондо врятував).

Реал Сосьєдад огризався не менш небезпечно. Найкращий момент змарнував Кубо, який на 61-й хвилині влетів на правий край карного майданчика і завдав сильного удару. Куртуа в останню мить виставив руку й парирував. На 68-й же Такефуса обіграв Рюдігера, але запоров потенційний вихід віч-на-віч. Були й інші цікаві атаки.

Карло Анчелотті, розуміючи важливість перемоги, випустив на останні півгодини Модріча й Асенсіо. Тепер Реал повністю забрав гру під контроль. Заміна могла спрацювати на 82-й хвилині, коли Лука отримав проникний пас від Марко й бахнув у дальній кут – і знову неточно! Не збавляли обертів і Бензема з Вінісіусом – Карім виводив Жуніора віч-на-віч, той перекидував Реміро, але голкіпер все одно зачепився за м'яч!

Втім, ближче до завершення поєдинку стало помітно, що мадридцям бракує ідей в завершальній фазі. Сосьєдад провів заміни й щільно закривався, тож кількість гострих епізодів біля воріт басків стрімко впала. "Вершкові" так і не змогли розгойдати цей блок, тож фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Катастрофа для Реала – Барселона відірвалась на п'ять очок.

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