Захисник Ферлан Менді на тривалий час опинився в лазареті та не допоможе команді Карло Анчелотті у низці важливих поєдинків.

За підсумками медичного обстеження у 27-річного лівого оборонця діагностували м'язову травму стегна, інформує офіційний сайт Реала.

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Менді травмувався у кубковому дербі проти Атлетіко. Marca стверджує, що Ферлан пропустить 5-6 тижнів. Це означає, що француз не допоможе Реалу в матчах Клубного чемпіонату світу, пропустить перший півфінальний поєдинок Кубка Іспанії проти Барселони, мадридське дербі в Ла Лізі, а також мінімум один матч 1/8 ЛЧ проти Ліверпуля.

Ферлан Менді перейшов у Реал із Ліона у 2019 році за 48 мільйонів євро. У сезоні 2022/23 француз зіграв 24 поєдинки, віддав 1 асист.

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