"Ми знали, що тут буде складний матч. Грали в ту гру, яку планували. Ми уникали контратак і намагалися знайти шанс, а потім проявити терпіння, коли випаде така можливість. Без Рішарлісона і Келверта-Льюїна у нас була інша тактика.

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Ми намагалися більше атакувати з флангів через Івобі і Діня, і це спрацювало. Перший гол стався після фантастичної комбінації. Гол Майкла Кіна головою був неймовірним. Він дозволив нам залишитися на хорошій позиції в таблиці.

Ми граємо краще на виїзді, тому що вдома у нас зараз немає підтримки уболівальників, що дійсно важливо. Коли ми грали за підтримки двох тисяч уболівальників проти Челсі, то перемогли", – наводить слова Анчелотті BBC.

Зазначимо, що перемога над Вулверхемптоном стала вже шостою для Евертона у матчах на виїзді у поточному розіграші АПЛ. Всього "іриски" здобули 10 перемог та посідають четверте місце із 32 очками в активі.

Манчестер Юнайтед здолав Бернлі та очолив АПЛ, Евертон переграв Вулверхемптон, Шеффілд здобув першу перемогу в сезоні