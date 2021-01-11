Бразильський вінгер Бернард не має майбутнього в Евертоні і шукає собі нову команду.

"Іриски" вже знайшли нового гравця на його позицію. Команда Карло Анчелотті налаштована підписати хавбека Вест Хема Феліпе Андерсона, повідомляє GreenStreetHammers.

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Зазначається, що спочатку Евертону потрібно позбутися Бернарда. Одним із ймовірних варіантів для 28-річного бразильця називають Шахтар, але при цьому деталі потенційного переходу не розголошуються.

Додамо, що Бернард уже має досвід виступів за донецький клуб. Він провів у Шахтарі 5 сезонів, зігравши 157 матчів, у яких забив 28 голів та віддав 35 асистів. Влітку 2018-го бразилець покинув Україну і на правах вільного агента приєднався до Евертона.

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