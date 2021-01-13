"Мы знали, что здесь будет сложный матч. Играли в ту игру, которую планировали. Мы избегали контратак и пытались найти шанс, а потом проявить терпение, когда представится такая возможность. Без Ришарлисона и Кэлверта-Льюина у нас была другая тактика.

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Мы старались больше атаковать с флангов через Ивоби и Диня, и это сработало. Первый гол случился после фантастической комбинации. Гол Майкла Кина головой был невероятен. Он позволил нам остаться на хорошей позиции в таблице.

Мы играем лучше на выезде, потому что дома у нас сейчас нет поддержки болельщиков, что действительно важно. Когда мы играли при поддержке двух тысяч болельщиков против Челси, то победили", – приводит слова Анчелотти BBC.

Отметим, что победа над Вулверхэмптоном стала уже шестой для Эвертона в матчах на выезде в текущем розыгрыше АПЛ. Всего "ириски" одержали 10 побед и занимают четвертое место с 32 очками в активе.

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