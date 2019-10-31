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Анчелотті отримав дискваліфікацію за свою поведінку у матчі проти Аталанти Маліновського

19:23 39 Читать на русском
Анчелотті отримав дискваліфікацію за свою поведінку у матчі проти Аталанти Маліновського
Карло Анчелотті / Reuters

Головний тренер Наполі Карло Анчелотті не уникнув покарання за свої надто бурхливі емоції у матчі 10 туру Серії А проти Аталанти (2:2).

16’ Нікола Максімовіч
71’ Аркадіуш Мілік
 
Ремо Фройлер 41’
Йосіп Ілічіч 86’
16’ Нікола Максімовіч
41’ Ремо Фройлер
71’ Аркадіуш Мілік
86’ Йосіп Ілічіч

Тренера "партенопейців" дискваліфікували на один матч, інформує сайт Дисциплінарного комітету Серії А.

Аталанта без Маліновського вирвала нічию в Наполі

Анчелотті не сподобалося, що Наполі не отримав пенальті у кінцівці матчу проти Аталанти, який завершився нічиєю 2:2. Наставник вийшов за межі технічної зони і почав кричати щось на адресу арбітра зустрічі П'єро Джакомелі, який написав про інцидент у своєму рапорті.

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Таким чином, Карло Анчелотті пропустить матч наступного туру Серії А проти Роми, який відбудеться 2 листопада.

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Теги
Наполі - Аталанта Наполі Наполі Італія Карло Анчелотті Карло Анчелотті
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