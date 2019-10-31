Анчелотті отримав дискваліфікацію за свою поведінку у матчі проти Аталанти Маліновського

Головний тренер Наполі Карло Анчелотті не уникнув покарання за свої надто бурхливі емоції у матчі 10 туру Серії А проти Аталанти (2:2).

Тренера "партенопейців" дискваліфікували на один матч, інформує сайт Дисциплінарного комітету Серії А.

Аталанта без Маліновського вирвала нічию в Наполі

Анчелотті не сподобалося, що Наполі не отримав пенальті у кінцівці матчу проти Аталанти, який завершився нічиєю 2:2. Наставник вийшов за межі технічної зони і почав кричати щось на адресу арбітра зустрічі П'єро Джакомелі, який написав про інцидент у своєму рапорті.

Рібері дискваліфікували на три матчі за конфлікт з арбітром

Таким чином, Карло Анчелотті пропустить матч наступного туру Серії А проти Роми, який відбудеться 2 листопада.