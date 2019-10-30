Аталанта без Маліновського вирвала нічию в Наполі

Наполі втратив перемогу (2:2) над Аталантою в 10-му турі чемпіонату Італії 2019/20. Руслан Маліновський на полі не з'явився. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Наполі – Аталанта стартував о 20:00 за київським часом. Також гру транслював телеканал "Футбол 2". Цей поєдинок вважався центральним в 10-му турі Серії А, адже зустрічалися 3 та 4 команди чемпіонату, які в турнірній таблиці розділяли лише 3 очки. Бергамаски мали найкращу атаку ліги (28 голів у 9-ти турах) та ще не забивали менше 2 м'ячів за гру.

Руслан Маліновський розпочав гру в запасі Аталанти – імовірно, Джан П'єро Гасперіні вирішив поберегти українця, враховуючи напружений графік команди.

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Поєдинок розпочався з атак Наполі – вже на перших хвилинах Голліні здійснив два класних сейви після ударів Кулібалі та Міліка. Особливо небезпечним був удар поляка після прострілу з флангу. Аталанта відповіла потужним пострілом Ілічіча зі штрафного, який парирував голкіпер. На 10-й хвилині Карло Анчелотті змушений був провести першу заміну – замість травмованого Аллана вийшов Зєлінскі. Одразу після цього Кальєхон вийшов практично-віч-на-віч із Голліні, але голкіпер бергамасків врятував команду.

На 16-й хвилині Наполі все ж відкрив рахунок. Нікола Максімовіч ударом головою замкнув подачу Кальєхона! Тут же Мілік міг збільшувати перевагу господарів, проте його удар прийняла на себе стійка.

Забитий гол заспокоїв команду Анчелотті, тоді як Аталанта почала створювати тиск на ворота неаполітанців. Спочатку особливих гольових моментів гості не мали, але реалізували чи не першу свою нагоду. Фройлер отримав проникаючий пас у штрафний та ударом у ближній кут переграв Мерета! 1:1 – з таким результатом команди пішли на перерву. Наполі володів суттєвою перевагою, але розслабився після забитого м'яча, за що і поплатився.

Руслан Маліновський зі старту другого тайму теж не вийшов на поле, а Аталанта могла виходити вперед – Пашаліч трохи не влучив у ворота. У господарів пробивав Інсіньє – в руки Голліні. А от наступний момент "партенопеї" був куди гострішим: Мертенс віддав на Інсіньє, а той пробив поруч з дев'яткою. Аталанта відповіла проривом Ілічіча, який не завершився ударом. Мілік пробив здалеку – поперечина врятувала Аталанту!

На 71-й хвилині Наполі все ж забив вдруге. Фабіан Руїс випередив де Рона в центрі поля та віддав шикарний пас на хід Міліку. Поляк вихід на ворота Голліні реалізував відмінно та знову вивів свою команду вперед. Але наприкінці гри гості відігралися – Ілічіч реалізував вихід віч-на-віч. VAR підтвердив легітимність взяття воріт – 2:2. Спалахнули пристрасті, вилучений був навіть Анчелотті, але це нічого не змінило.

Руслан Маліновський на полі так і не з'явився (лише вдруге в чемпіонаті), а Аталанта здобула важливе очко, продовживши результативну серію – бергамаски менше двох голів за гру в поточній Серії А не забивають. Наполі набрав 18 очок та посідає 4 місце, в Аталанти 3 позиція та 21 бал.

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