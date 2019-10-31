Анчелотти получил дисквалификацию за свое поведение в матче против Аталанты Малиновского

Главный тренер Наполи Карло Анчелотти не избежал наказания за свои слишком бурные эмоции в матче 10 тура Серии А против Аталанты (2:2).

Тренера "партенопейцев" дисквалифицировали на один матч, информирует сайт Дисциплинарного комитета Серии А.

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Анчелотти не понравилось, что Наполи не получил пенальти в концовке матча против Аталанты, который завершился ничьей 2:2. Наставник вышел за пределы технической зоны и начал кричать что-то в адрес арбитра встречи Пьеро Джакомели, который написал об инциденте в своем рапорте.

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Таким образом, Карло Анчелотти пропустит матч следующего тура Серии А против Ромы, который состоится 2 ноября.