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Анчелотти получил дисквалификацию за свое поведение в матче против Аталанты Малиновского

19:27 26 Читати українською
Анчелотти получил дисквалификацию за свое поведение в матче против Аталанты Малиновского
Карло Анчелотти / Reuters

Главный тренер Наполи Карло Анчелотти не избежал наказания за свои слишком бурные эмоции в матче 10 тура Серии А против Аталанты (2:2).

16’ Никола Максимович
71’ Аркадиуш Милик
 
Ремо Фройлер 41’
Йосип Иличич 86’
16’ Никола Максимович
41’ Ремо Фройлер
71’ Аркадиуш Милик
86’ Йосип Иличич

Тренера "партенопейцев" дисквалифицировали на один матч, информирует сайт Дисциплинарного комитета Серии А.

Аталанта без Малиновского вырвала ничью у Наполи

Анчелотти не понравилось, что Наполи не получил пенальти в концовке матча против Аталанты, который завершился ничьей 2:2. Наставник вышел за пределы технической зоны и начал кричать что-то в адрес арбитра встречи Пьеро Джакомели, который написал об инциденте в своем рапорте.

Рибери дисквалифицировали на три матча за конфликт с арбитром

Таким образом, Карло Анчелотти пропустит матч следующего тура Серии А против Ромы, который состоится 2 ноября.

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Теги
Наполи - Аталанта Наполи Наполи Италия Карло Анчелотти Карло Анчелотти
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