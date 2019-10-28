toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ДИНАМО - КАРПАТИ ШАХТАР - ОЛЕКСАНДРІЯ ЛІВЕРПУЛЬ - ТОТТЕНХЕМ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Рібері дискваліфікували на три матчі за конфлікт з арбітром

19:50 233 Читать на русском
Рібері дискваліфікували на три матчі за конфлікт з арбітром
Франк Рібері / TMW

Півзахисник Фіорентини Франк Рібері отримав покарання за конфлікт з асистентом арбітра після матчу 9-го туру Серії А проти Лаціо (1:2).

Французький футболіст отримав дискваліфікацію на три матчі за те, що після матчу з Лаціо двічі штовхнув лайнсмена Маттео Пессері, інформує Football Italia.

Рібері "наїхав" на арбітра – французу загрожує тривала дискваліфікація

Сьогодні Рібері попросив вибачення за свою поведінку, наслідком якої була червона картка для француза від головного арбітра матчу Марко Гвіди.

36-річний футболіст, який у цьому сезоні забив 2 голи в 9 матчах Серіїї А, не зіграє проти Сассуоло, Парми та Кальярі.

Лаціо вирвав перемогу у Флоренції, Рома здолала Мілан, Аталанта знищила Удінезе: 9-й тур Серії А, неділя

blog_ava
Манчестер Сіті встановив захмарну ціну на Жезуса
14:14
2460
Теги
Італія Франк Рібері Франк Рібері Фіорентина Фіорентина
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
23
хв
Парма
20:00
Верона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук