Рібері дискваліфікували на три матчі за конфлікт з арбітром

Півзахисник Фіорентини Франк Рібері отримав покарання за конфлікт з асистентом арбітра після матчу 9-го туру Серії А проти Лаціо (1:2).

Французький футболіст отримав дискваліфікацію на три матчі за те, що після матчу з Лаціо двічі штовхнув лайнсмена Маттео Пессері, інформує Football Italia.

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Сьогодні Рібері попросив вибачення за свою поведінку, наслідком якої була червона картка для француза від головного арбітра матчу Марко Гвіди.

36-річний футболіст, який у цьому сезоні забив 2 голи в 9 матчах Серіїї А, не зіграє проти Сассуоло, Парми та Кальярі.

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