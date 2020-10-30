Колумбієць після зіткнення з ван Дейком у матчі 5-го туру АПЛ зазнав запалення яєчка, через що не може повноцінно тренуватись.

Анчелотті попросив вибачення за травму ван Дейка – у Евертона також є серйозна втрата після дербі

При цьому, Хамес відіграв 90 хвилин у наступному поєдинку "ірисок". Як повідомляє Daily Mail, Родрігес оригінально відновлюється від пошкодження – колумбієць виклав світлину, де він сидить у компресійних штанях. Прилад покращує кровообіг та зменшує синці.

До слова, Хамес провів 7 матч у складі Евертона в поточному сезоні, записавши до свого активу 3 голи та 4 асисти.

Ліверпулю кинули виклик сусіди – Хамес і Анчелотті рвуть АПЛ і готові зняти 10-річне прокляття