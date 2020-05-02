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Анчелотті назвав найсильніший Мілан своєї епохи – екс-наставник Шевченка здивував вибором

2 травня 23:14 2083 Читать на русском
Анчелотті назвав найсильніший Мілан своєї епохи – екс-наставник Шевченка здивував вибором
Карло Анчелотті та Андрій Шевченко / Getty Images

Колишній наставник Мілана вважає, що команда зразка 2005 року була кращою, ніж у 2003-му та 2007-му,

"Ліга чемпіонів 2006/07 була дуже важливим турніром для Мілана, позаяк у чемпіонаті наші справи йшли не надто вдало (підсумкове 4 місце – прим.). Тоді обставини нам сприяли, але команда поступалася Мілану зразка 2005 року, коли ми програли Ліверпулю в фіналі ЛЧ. У 2007-му ми виграли фінал виключно завдяки мотивації.

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Команда 2005 року була навіть кращою, ніж Мілан 2003-го, який обіграв Ювентус в серії пенальті на Олд Траффорд. Я дивився той фінал з Ліверпулем 10 років потому і можу сказати, що Мілан грав неймовірно", – цитує Анчелотті Football Italia.

Нагадаємо, на чолі "россонері" Карлетто одного разу виграв Серію А та двічі – Лігу чемпіонів. Зараз 60-річний італієць, який працював у Мілані з 2001-го по 2009-й, очолює Евертон.

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Італія Мілан Мілан Карло Анчелотті Карло Анчелотті
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