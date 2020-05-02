Анчелотти назвал сильнейший Милан своей эпохи – экс-наставник Шевченко удивил выбором

Бывший наставник Милана считает, что команда образца 2005 года была лучше, чем в 2003-м и 2007-м,

"Лига чемпионов 2006/07 была очень важным турниром для Милана, так как в чемпионате наши дела шли не слишком удачно (итоговое 4 место – прим.). Тогда обстоятельства нам способствовали, но команда уступала Милану образца 2005 года, когда мы проиграли Ливерпулю в финале ЛЧ. В 2007-м мы выиграли финал исключительно благодаря мотивации.

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Команда 2005 года была даже лучше, чем Милан 2003-го, который обыграл Ювентус в серии пенальти на Олд Траффорд. Я смотрел тот финал с Ливерпулем 10 лет спустя и могу сказать, что Милан играл невероятно", – цитирует Анчелотти Football Italia.

Напомним, во главе "россонери" Карлетто однажды выиграл Серию А и дважды – Лигу чемпионов. Сейчас 60-летний итальянец, который работал в Милане с 2001-го по 2009-й, возглавляет Эвертон.

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