Анчелотті: Мені хочеться плакати, коли я дивлюсь на місце Наполі в турнірній таблиці

Головний тренер Наполі Карло Анчелотті глибоко стурбований перспективами своєї команди в Серії А після нічиєї з Торіно (0:0).

"Була важка гра. Ми зробили багато, але нам не вистачило ефективності перед чужими воротами. Ми занадто скромно діяли в завершальній стадії.

Анчелотті може бути звільнений з Наполі

Через місце в турнірній таблиці хочеться плакати. Раніше ми добре атакували, але погано захищалися. Тепер ситуація змінилася. Потрібно знову повернути реалізацію", – цитує Анчелотті Calciomercato.

Після 7-ми турів АПЛ Наполі перебуває на 4-й сходинці, маючи в активі 13 очок. У лідера італійських перегонів Ювентуса 19 очок.

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