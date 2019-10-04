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Анчелотті може бути звільнений з Наполі

22:06 467 Читать на русском
Анчелотті може бути звільнений з Наполі
Карло Анчелотті / ФК Наполі

Головний тренер Наполі Карло Анчелотті може втратити свою посаду у разі втрати очок у матчі 7 туру Серії А проти Торіно.

 

Керівництво Наполі серйозно задумалось про звільнення головного тренера Карло Анчелотті через незадовільні результати. Як повідомляє Corriere dello Sport, фахівець може втратити роботу вже після матчу 7 туру Серії А проти Торіно.

Анчелотті пояснив, чому Наполі не зміг вирвати перемогу в Генка

Після 6 турів чемпіонату команда на 6 очок відстає від Інтера і на 4 – від Ювентуса. Президент "партенопейців" Ауреліо Де Лаурентіс має амбіції виграти Серію А.

Також повідомляється, що гравці втратили мотивацію і не вірять в успіх під керівництвом Анчелотті.

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Торіно - Наполі Карло Анчелотті Карло Анчелотті Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Наполі Наполі Торіно Торіно Італія
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