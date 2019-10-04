Анчелотті може бути звільнений з Наполі

Головний тренер Наполі Карло Анчелотті може втратити свою посаду у разі втрати очок у матчі 7 туру Серії А проти Торіно.

Керівництво Наполі серйозно задумалось про звільнення головного тренера Карло Анчелотті через незадовільні результати. Як повідомляє Corriere dello Sport, фахівець може втратити роботу вже після матчу 7 туру Серії А проти Торіно.

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Після 6 турів чемпіонату команда на 6 очок відстає від Інтера і на 4 – від Ювентуса. Президент "партенопейців" Ауреліо Де Лаурентіс має амбіції виграти Серію А.

Також повідомляється, що гравці втратили мотивацію і не вірять в успіх під керівництвом Анчелотті.

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