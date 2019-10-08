Анчелотти: Мне хочется плакать, когда я смотрю на место Наполи в турнирной таблице

Евро-2020 — 7 окт 2702
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Евро-2020: что нужно сборной Украины в решающей стадии отбора для выхода на чемпионат
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Зінченко отримав сигнал Гвардіоли та цікаві вердикти від англійських ЗМІ за унікальний для українця матч у Ман СітіАнглия — 7 окт 1571
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Чемпіонський стиль Ліверпуля, Сіті імпотентний без де Брюйне, Ювентус навів лад, Кріш поцілував Дибалу – огляд вікендуМир — 7 окт 387
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"Суддівство у грі Динамо – це шок": чому Шахтар не зупинить ніхто, а Бєсєдін даремно поділився із ВербічемУкраина — 7 окт 993
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Евро-2020: Украина начала подготовку к матчам отбора против Литвы и ПортугалииЕвро-2020 — 7 окт 490