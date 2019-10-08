Анчелотти: Мне хочется плакать, когда я смотрю на место Наполи в турнирной таблице

Главный тренер Наполи Карло Анчелотти глубоко обеспокоен перспективами своей команды в Серии А после ничьей с Торино (0:0).

"Была тяжелая игра. Мы сделали много, но нам не хватило эффективности перед чужими воротами. Мы слишком скромно действовали в завершающей стадии.

Анчелотти может быть уволен из Наполи

Из-за места в турнирной таблице хочется плакать. Ранее мы хорошо атаковали, но плохо защищались. Теперь ситуация изменилась. Нужно снова вернуть реализацию", – цитирует Анчелотти Calciomercato.

После 7-ми туров АПЛ Наполи находится на 4-м месте, имея в активе 13 очков. У лидера итальянской гонки Ювентуса 19 очков.

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