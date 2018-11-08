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Анчелотті: Коли мені подзвонив Де Лаурентіс, я подумав, що він жартує

9 листопада 06:00 1 Читать на русском
Анчелотті: Коли мені подзвонив Де Лаурентіс, я подумав, що він жартує
Карло Анчелотті / фото із соцмереж

Головний тренер Наполі Карло Анчелотті зізнався, що коли отримав пропозицію очолити "партенопейців", то був дуже здивований.

"Я хотів повернутися, щоб знову розмовляти італійською. Думаю, це одна з причин, яка підштовхнула мене очолити саме Наполі.

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Де Лаурентіс? Коли він мені подзвонив, то я спочатку подумав, що він жартує. Все це сталося дуже швидко. Ми з президентом спілкувалися протягом багатьох років. Це було ще в ті часи, коли ПСЖ намагався підписати Кавані.

Хотів би я мати в команді Кавані зараз? Я не люблю говорити про інших гравців. Мені подобаються нападники, які у мене є зараз.

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Я знав, що Гамшік влітку хотів піти. У нього була гарна пропозиція. Однак я пояснив йому, що він є важливим гравцем і він прийняв рішення залишитися", – цитує Анчелотті DAZN.

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