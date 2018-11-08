Анчелотти: Когда мне позвонил Де Лаурентис, я подумал, что он шутит

Главный тренер Наполи Карло Анчелотти признался, что когда получил предложение возглавить "партенопейцев", то был очень удивлен.

"Я хотел вернуться, чтобы снова разговаривать на итальянском языке. Думаю, это одна из причин, которая подтолкнула меня возглавить именно Наполи.

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Де Лаурентис? Когда он мне позвонил, я сначала подумал, что он шутит. Все это произошло очень быстро. Мы с президентом общались в течение многих лет. Это было еще в те времена, когда ПСЖ пытался подписать Кавани.

Хотел бы я иметь в команде Кавани сейчас? Я не люблю говорить о других игроках. Мне нравятся нападающие, которые у меня есть сейчас.

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Я знал, что Гамшик летом хотел уйти. У него было хорошее предложение. Однако я объяснил ему, что он является важным игроком и он принял решение остаться", – цитирует Анчелотти DAZN.