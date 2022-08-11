"Це був нелегкий матч, Айнтрахт грав дуже щільно. Ми забили, а потім добре контролювали гру. Завжди на початку сезону не можна очікувати, що будеш на висоті, але ми виграли, щоб почати сезон добре. Думаю, що хороша атмосфера може сприяти найкращим результатам і найкращій грі. Атмосфера хороша, а перемога допомагає мотивувати.

Реал – Айнтрахт – 2:0 – відео голів та огляд Суперкубка УЄФА з досягненням Бензема

Бензема дуже важливий гравець, лідер команди. Він забив багато голів, добре завершив сезон і тепер він збирається виграти "Золотий м’яч". Я не думаю, що в когось є сумніви щодо цього. Заміни полягали в тому, щоб закінчити гру. У нас будуть матчі, в яких зіграють ті, хто не грав вчора. У нас гра в неділю, і я збираюся трохи оновити команду", – наводить слова Анчелотті Marca.

Нагадаємо, Реал здобув черговий трофей, вигравши в Айнтрахта у поєдинку за Суперкубок УЄФА. Бензема став автором одного з голів, ставши другим найкращим бомбардиром Мадрида після Роналду.

Реал виграв 5-й Суперкубок УЄФА, здобувши перемогу над Айнтрахтом – Бензема став другим бомбардиром клубу