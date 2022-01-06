"Думаю, матч вийшов не таким, як ми звикли. Ми були готові до того, що буде багато верхових єдиноборств, стандартів та закидань. Ми забивали, наполегливо боролися і головне – показали гру, необхідну для того, щоби пройти далі.

Анчелотті оцінив гру Луніна в матчі Кубка Іспанії – українець має шанс помінятися місцями з Куртуа

Наша відпустка закінчилася після матчу з Хетафе. У таких матчах майстерність не має великої ролі, оскільки стан поля не дозволяє повною мірою проявляти її", – цитує Анчелотті сайт клубу.

Нагадаємо, український воротар мадридців Андрій Лунін провів на полі увесь матч.

Лунін помстився Алькояно в другому матчі за Реал – Мадрид завдяки українцю та удачі пройшов далі в Кубку Іспанії