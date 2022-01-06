Анчелотти – о победе Реала в матче Кубка Испании: "Отпуск закончился"
Главный тренер Реала Карло Анчелотти доволен своими подопечными в поединке с Алькояно (3:1).
"Думаю, матч получился не таким, как мы привыкли. Мы были готовы к тому, что будет много верховых единоборств, стандартов и забросов. Мы забивали, настойчиво сражались и главное – показали игру, необходимую для того, чтобы пройти дальше.
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Наш отпуск закончился после матча с Хетафе. В таких матчах мастерство не играет большой роли, поскольку состояние поля не позволяет в полной мере проявлять его", – цитирует Анчелотти сайт клуба.
Напомним, украинский вратарь мадридцев Андрей Лунин провел весь матч на поле.
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