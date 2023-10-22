"Суддівство? Єдиний вихід – коментувати це з іронією. Якщо я скажу те, що думаю, то мені "прилетить" багато матчів. Щоб уникнути дискваліфікації, я не говорю прямо.

Вінісіус знову став жертвою расизму – горе-фаната вивели зі стадіону, гравець обурений

Вважаю, що підсумковий результат є справедливим. Обидві команди намагалися вирвати перемогу. Арбітр провів хорошу гру. Він зупинив контратаку, щоб зберегти здоров'я гравця, і відсудив якісно.

Іронія? Ні, я дуже серйозний. Не знаю, чому він показав мені жовту. Я розмовляв із Камавінгою", – цитує Анчелотті Defensa Central.

В Реалі вважають, що арбітр повинен був призначати пенальті за можливий фол Наваса на Вінісіусі. Крім цього, "бланкос" незадоволені поведінкою Серхіо Рамоса, який дозволив собі схопити за щоки Рюдігера і не отримав попередження. Незарахований м'яч Беллінгема у роздягальні мадридців теж викликав обурення, пише Marca.

Реал зберіг лідерство у Прімері, розписавши нічию з Севільєю – Жирона отримала шанс наздогнати Мадрид