Наприкінці гри на Рамон Санчес Пісхуан фанати Севільї почали ображати Вінісіуса. Уболівальники почали провокувати зірку Реала расистськими вигуками і кидати в його бік різні предмети. Бразилець не витримав і пішов з'ясовувати стосунки. Його не без труднощів зупинили партнери і суперники – при цьому ледь не виникла сутичка.

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Севілья після гри зробила офіційну заяву щодо інциденту. "Після виявлення расистської поведінки вболівальника на трибунах його особу встановили і вивели зі стадіону. Про інцидент повідомили поліцію. До порушника будуть застосовані суворі санкції, аж до заборони відвідувати стадіон. Севілья засуджує будь-яку расистську та ксенофобну поведінку, і демонструє свою готовність співпрацювати з владою, щоб викорінити ці неприпустимі погляди", – йдеться у заяві клубу.

Сам постраждалий гравець Реала подякував Севільї за швидку реакцію, але висловив жаль щодо неналежної поведінки уболівальника.

"На жаль, маю доступ до відео чергового расистського вчинку на грі. Цього разу це здійснила дитина. Так сумно, що немає кому її виховувати. Я багато інвестую в освіту у Бразилії, щоб навчати громадян з різними поглядами.

Обличчя сьогоднішнього расиста показали на багатьох сайтах, як і попередні кілька разів. Сподіваюсь іспанська влада зробить свій внесок і змінить законодавство раз і назавжди. Цих людей теж потрібно покарати кримінально.

Це був би чудовий перший крок для підготовки до чемпіонату світу-2030. Я тут, щоб допомогти. Вибачте за повторення, але це епізод номер 19. Рахуємо далі", – написав Вінісіус в Instagram.

Це далеко не перший расистський скандал, у який потрапляє вінгер Реала і збірної Бразилії. Зокрема, нещодавно Вінісіуса викликали в суд, де він давав свідчення у справі щодо матчу проти Валенсії, де його також ображали фанати. Ця справа тягнеться ще з минулого сезону.