"Судейство? Единственный выход – комментировать это с иронией. Если я скажу то, что думаю, то мне "прилетит" много матчей. Чтобы избежать дисквалификации, я не говорю прямо.

Винисиус снова стал жертвой расизма – горе-фаната вывели со стадиона, игрок возмущен

Считаю, что итоговый результат справедлив. Обе команды пытались вырвать победу. Арбитр провел хорошую игру. Он остановил контратаку, чтобы сохранить здоровье игрока и отсудил качественно.

Ирония? Нет, я очень серьезный. Не знаю, почему он показал мне желтую. Я разговаривал с Камавингой", – цитирует Анчелотти Defensa Central.

В Реале считают, что арбитр должен был назначать пенальти за возможный фол Наваса на Винисиусе. Кроме этого, "бланкос" недовольны поведением Серхио Рамоса, который позволил себе схватить за щеки Рюдигера и не получил предупреждения. Незачисленный мяч Беллингема в раздевалке тоже вызвал негодование, пишет Marca.

Реал сохранил лидерство в Примере, расписав ничью с Севильей – Жирона получила шанс догнать Мадрид.