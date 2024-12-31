"Хочу лише сказати, що після зупинки серця, яку я пережив у Борнмуті, я почуваюся дуже добре. Я почуваюся так добре завдяки героїчним діям гравців, персоналу, лікарів і парамедиків. Я вдячний, що це сталося зі мною в оточенні цих героїв. Вони врятували мені життя. Я ніколи не забуду, що ви для мене зробили.

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Хоча мені сумно, що я не можу брати в цьому участь, я відчуваю гордість, спостерігаючи за тим, як хлопці продовжують бій без мене. Бойовий дух, який я бачив в останніх трьох іграх, дав мені такий необхідний заряд бадьорості. Я буду робити все, що в моїх силах, щоб допомогти шефу і клубу. В якому саме статусі, ще належить вирішити, оскільки я маю зустрітися з фахівцями в новому році.

Я не можу передати, наскільки важливо, щоб якомога більше людей знали, як робити СЛР (серцево-легеневу реанімацію – прим.). Це буквально рятує життя, як моє. Будь ласка, загляньте на сайт Британського фонду серця, щоб дізнатися про основи, або запишіться на курси. Ніколи не знаєш, коли це може знадобитися.

Я був приголомшений підтримкою, яку я отримав, і дякую всім вам за ваші повідомлення, листи, подарунки та добрі побажання. Бачити прапори на землі і чути, як співають моє ім'я, дійсно багато значило для мене і моєї сім'ї.

Наостанок я хотів би подякувати Борнмуту, Гері Світу, Робу Едвардсу та Лутон Таун за підтримку, яку вони надавали моїй родині протягом усього цього часу. Я сподіваюся, що у всіх буде щасливий Новий рік та бажаю всього найкращого у 2024 році", – написав Лок'єр в Instagram.

Нагадаємо, що під час матчу з Борнмутом у 29-річного Лок'єра сталася зупинка серця. Гравця забрали з поля на ношах у несвідомому стані. Пізніше в клубі повідомили, що раніше Тому було встановлено імплантований кардіовертер-дефібрилятор.

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