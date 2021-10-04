Як відомо, у матчі 11-го туру Першої ліги Альянс на власному полі здолав Агробізнес і, обійшовши Кривбас, піднявся на другу сходинку першості. Господарі забили у ворота підопічних Чижевського три голи, а у відповідь отримали два.

Альянс здолав Агробізнес і посунув Кривбас з другої сходинки, Гірник-Спорт переграв Прикарпаття: Перша ліга

Автором одного з найкурйозніших голів у поточному чемпіонаті став нападник господарів Микола Агапов. Його другому голу ще довго дивуватимуться вболівальники та експерти. За п'ять хвилин до завершення основного часу форвард з Липової Долини увірвався з м'ячем у штрафний майданчик суперника і з лівого кута низом пробив. Олег Мозіль вже приготувався ловити м'яч руками, як той зненацька вдарився об вирваний шматок землі і перескочив через кіпера Агробізнеса. Шокованому воротареві залишилось лише розводити руками.

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