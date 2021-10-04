Как известно, в матче 11-го тура Первой лиги Альянс на своем поле одолел Агробизнес и, обойдя Кривбасс, поднялся на вторую строчку первенства. Хозяева забили в ворота подопечных Чижевского три гола, а в ответ получили два.

Альянс одолел Агробизнес и подвинул Кривбасс со второй ступеньки, Горняк-Спорт переиграл Прикарпатье: Первая лига

Автором одного из самых курьезных голов в текущем чемпионате стал нападающий хозяев Николай Агапов. Его второму голу еще долго будут удивляться болельщики и эксперты. За пять минут до конца основного времени форвард из Липовой Долины ворвался с мячом в штрафную соперника и с левого угла низом пробил. Олег Мозиль уже приготовился ловить мяч руками, как тот неожиданно ударился о вырванный кусок земли и перескочил через голкипера Агробизнеса. Шокированному вратарю осталось лишь развести руками.

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