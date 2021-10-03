У неділю в 11-му турі другого за силою дивізіону відбулось два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Україна, Перша ліга, 11-й тур

Альянс – Агробізнес – 3:2

Голи: Шарай, 18, Агапов, 64, 84 – Семенець, 73, Синиця, 86

Прикарпаття – Гірник-Спорт – початок зустрічі о 15:30

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Один з лідерів Першої ліги – Альянс – приймав на своєму полі аутсайдера першості Агробізнес. Підопічні Олександра Чижевського не знали смаку перемог в останніх семи матчах і затяжна серія опустила їх на передостанню сходинку. Тож команді з Волочиська кров з носа треба було чіплятись за очки. Однак ще до середини тайму гості пропустили: Станіслав Шарай отримав пас у штрафний майданчик, увірвався туди лівим флангом і буквально прошив кіпера кинжальним ударом.

По перерві сумчани подвоїли. Скориставшись помилкою захисту у центрі поля господарі перехопили м'яч, Микола Агапов встиг на пас у воротарський суперника, накрутив двох захисників, посадивши одного на п'яту точку, і потужно пробив повз Олега Мозіля. Агробізнес полетів відігруватись і на 73-й хвилині Богдан Семенець зумів вже у падінні проштовхнути сферу поміж ніг голкіпера Альянса.

Згодом Агапов оформив дубль, забивши дещо курйозний гол – він пробив з лівого кута штрафного майданчика низом, кіпер Агробізнеса вже приготувався ловити м'яч руками, як той зненацька вдарився об вирваний шматок землі і перескочив через Мозіля. Здавалося, гру зроблено, однак через дві хвилини Олег Синиця перед воротами суперника відкинув головою сферу партнеру, отримав головою м'яч у відповідь, опустив його на землю, розвернувся і вгатив круглого в сітку. Неймовірна інтрига! На останніх хвилинах Агробізнес буквально повис на воротах суперника – гравці пробивали головою, ножицями через себе, здалеку, однак фортуна у цей день була на боці господарів.

Перемога дозволила Альянсу обійти Кривбас і піднятись на другу сходинку турнірної таблиці, Агробізнес зазнав шостої поразки в сезоні і залишився п'ятнадцятим.

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