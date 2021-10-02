Відбулись суботні поєдинки 11-го туру Першої ліги, в яких перемоги святкували Металіст та Ужгород. Читайте звіт про матчі на "Футбол 24".

Перша ліга 2021/22, 11-й тур

Ужгород – Кремінь – 2:0

Голи: Гайдучик, 64, Ряшко, 83

Металіст – Нива Т – 2:1

Голи: Підлепенець, 29, Пейшоту, 44 – Кисленко, 18

Ужгород здобув дебютну звитягу у Першій лізі, переконливо здолавши Кремінь. Перша половина була безгольовою, а от перерві Гайдучик і Ряшко принесли закарпатцям три очки.

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Металіст же закривав суботню ігрову програму поєдинком з тернопільською Нивою. Початок видався невдалим – Кисленко вивів тернополян вперед на 18 хвилині. Втім, ще до перерви Підлепенець та Пейшоту перевернули гру. У другій половині Металіст втримав свою перевагу.

Таким чином, харків'яни закріпились у статусі лідера Першої ліги, набравши 31 пункт та збільшивши відрив від Кривбаса до 10 очок. Ужгород з 5 заліковими пунктами залишився останнім.

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