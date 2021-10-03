В воскресенье в 11-м туре второго по силе дивизиона состоялось два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Украина, Первая лига, 11-й тур

Альянс – Агробизнес – 3:2

Голы: Шарай, 18, Агапов, 64, 84 – Семенец, 73, Синица, 86

Прикарпатье – Горняк-Спорт – начало встречи в 15:30

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Один из лидеров Первой лиги – Альянс – принимал на своем поле аутсайдера первенства Агробизнес. Подопечные Александра Чижевского не знали вкуса побед в последних семи матчах и затяжная серия опустила их на предпоследнюю строчку. Поэтому команде из Волочиска кровь из носа надо было цепляться за очки. Однако еще до середины тайма гости пропустили: Станислав Шарай получил пас в штрафную, ворвался туда по левому флангу и буквально прошил голкипера кинжальным ударом.

После перерыва сумчане удвоили. Воспользовавшись ошибкой защиты в центре поля хозяева перехватили мяч, Николай Агапов успел на пас во вратарскую соперника, накрутил двух защитников, посадив одного на пятую точку, и мощно пробил мимо Олега Мозиля. Агробизнес полетел отыгрываться и на 73-й минуте Богдан Семенец сумел уже в падении протолкнуть сферу между ног голкипера Альянса.

Впоследствии Агапов оформил дубль, забив несколько курьезный гол – он пробил с левого угла штрафной низом, кипер Агробизнеса уже приготовился ловить мяч руками, как тот неожиданно ударился о вырванный кусок земли и перескочил через Мозиля. Казалось, игра сделана, однако через две минуты Олег Синица перед воротами соперника откинул головой сферу партнеру, получил головой мяч назад, опустил его на землю, развернулся и вколотил круглого в сетку. Невероятная интрига! На последних минутах Агробизнес буквально повис на воротах соперника – игроки пробивали головой, ножницами через себя, издалека, однако фортуна в этот день была на стороне хозяев.

Победа позволила Альянсу обойти Кривбасс и подняться на вторую строчку турнирной таблицы, Агробизнес потерпел шестое поражение в сезоне и остался пятнадцатым.

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