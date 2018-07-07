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Аллі: Я не показав свого максимуму проти Швеції, хоч і забив

22:28 159 Читать на русском
Аллі: Я не показав свого максимуму проти Швеції, хоч і забив
Деле Аллі / Getty Images

Хавбек збірної Англії Деле Аллі поділився своїми враженнями від перемоги "трьох левів" над швецією в 1/4 фіналу ЧС-2018.

"Приємно забити гол за збірну Англії, але перемога команди набагато важливіша. Особисто мені здається, що сьогодні я не показав максимуму, хоч і забив. У будь-якому випадку чудово, що ми пройшли далі.

У мене були проблеми з результативністю, будь-якого атакуючого гравця такі ситуації напружують. Але у мене з'явився шанс, і я зміг їм скористатися. Мені здається, сьогодні ми грали дуже зібрано. Це є свідченням нашої зрілості як команди.

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Ми хочемо добитися більшого, ми голодні до перемог. Перспектива півфіналу і можливого фіналу надає нам мотивації. Аж мурашки по шкірі біжать, коли думаю про те, як підтримують нас фанати", – цитує Деле Аллі видання Чемпионат.

В 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 Англія впевнено обіграла Швецію та вийшла у наступний раунд. До слова, це лише третій в історії Англії вихід у півфінал Мундіалю. Наступним суперником "трьох левів" стане Хорватія або Росія.

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ЧС 20181/4 фіналу

Швеція - Англія: Субота 07 липня 2018

Швеція
Матч завершено
0 : 2
Англія
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ЧС 2018 Швеція - Англія Англія Англія Деле Аллі Деле Аллі
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