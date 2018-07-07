Аллі: Я не показав свого максимуму проти Швеції, хоч і забив

Хавбек збірної Англії Деле Аллі поділився своїми враженнями від перемоги "трьох левів" над швецією в 1/4 фіналу ЧС-2018.

"Приємно забити гол за збірну Англії, але перемога команди набагато важливіша. Особисто мені здається, що сьогодні я не показав максимуму, хоч і забив. У будь-якому випадку чудово, що ми пройшли далі.

У мене були проблеми з результативністю, будь-якого атакуючого гравця такі ситуації напружують. Але у мене з'явився шанс, і я зміг їм скористатися. Мені здається, сьогодні ми грали дуже зібрано. Це є свідченням нашої зрілості як команди.

Швеція – Англія – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Ми хочемо добитися більшого, ми голодні до перемог. Перспектива півфіналу і можливого фіналу надає нам мотивації. Аж мурашки по шкірі біжать, коли думаю про те, як підтримують нас фанати", – цитує Деле Аллі видання Чемпионат.

В 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 Англія впевнено обіграла Швецію та вийшла у наступний раунд. До слова, це лише третій в історії Англії вихід у півфінал Мундіалю. Наступним суперником "трьох левів" стане Хорватія або Росія.

ЧС-2018 Швеція – Англія: у британців з'явився топ-воротар, Стерлінг не зраджує собі, а скандинави розчаровують