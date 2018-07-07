Алли: Я не показал своего максимума против Швеции, хоть и забил

Хавбек сборной Англии Деле Алли поделился своими впечатлениями от победы "трех львов" над Швецией в 1/4 финала ЧМ-2018.

"Приятно забить гол за сборную Англии, но победа команды намного важнее. Лично мне кажется, что сегодня я не показал максимума, хотя и забил. В любом случае хорошо, что мы прошли дальше.

У меня были проблемы с результативностью, любого атакующего игрока такие ситуации напрягают. Но у меня появился шанс, и я смог им воспользоваться. Мне кажется, сегодня мы играли очень собранно. Это является свидетельством нашей зрелости как команды.

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Мы хотим добиться большего, мы голодны до побед. Перспектива полуфинала и возможного финала придает нам мотивации. Аж мурашки по коже бегут, когда думаю о том, как поддерживают нас фанаты", – цитирует Деле Алли издание Чемпионат.

В 1/4 финала чемпионата мира-2018 Англия уверенно обыграла Швецию и вышла в следующий раунд. К слову, это лишь третий в истории Англии выход в полуфинал Мундиаля. Следующим соперником "трех львов" станет Хорватия или Россия.

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