Аллі вимагає у Тоттенхема відпустити його в ПСЖ
Півзахисник Деле Аллі не налаштований затримуватися у Тоттенхемі.
Хавбек "шпор" вимагає у керівництва клубу зимового трансферу в ПСЖ, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
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Моурінью залишив опальну зірку поза заявкою на матч проти Шеффілд Юнайтед (3:1). Стосунки португальця з Аллі далекі від ідеальних, і хавбек хотів би возз'єднатися з Маурісіо Почеттіно в ПСЖ. Чемпіони Франції готові лише до оренди, тому домовитися з Тоттенхемом про січневий перехід гравця непросто.
Деле Аллі виступає за Тоттенхем з 2015 року. У поточному сезоні в активі півзахисника 12 поєдинків, два голи та два асисти.
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