Хавбек "шпор" вимагає у керівництва клубу зимового трансферу в ПСЖ, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Тоттенхем налаштований повернути Бейла в Реал, – The Times

Моурінью залишив опальну зірку поза заявкою на матч проти Шеффілд Юнайтед (3:1). Стосунки португальця з Аллі далекі від ідеальних, і хавбек хотів би возз'єднатися з Маурісіо Почеттіно в ПСЖ. Чемпіони Франції готові лише до оренди, тому домовитися з Тоттенхемом про січневий перехід гравця непросто.

Деле Аллі виступає за Тоттенхем з 2015 року. У поточному сезоні в активі півзахисника 12 поєдинків, два голи та два асисти.

Мессі, Неймар, Агуеро, Мбаппе – ПСЖ визначився з атакою мрії, а Почеттіно назвав зайвого