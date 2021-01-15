Півзахисник "шпор", права на якого належать Реалу, може по завершенні сезону повернутись у розташування мадридців.

Реал змирився з поверненням Бейла – план мадридців провалився

Як повідомляє The Times, Бейл не вразив Тоттенхем, а тому клуб поки що не налаштований на продовження орендної угоди чи викуп 31-річної зірки. Його контракт з Реалом чинний до літа 2022 року.

Нагадаємо, Гарет Бейл перебрався на Туманний Альбіон у вересні 2020-го. Гравець збірної Уельсу загалом провів 12 матчів у складі Тоттенхема, записавши до свого активу 3 голи, проте нещодавно травмувався.

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