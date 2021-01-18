Хавбек "шпор" требует у руководства клуба зимнего трансфера в ПСЖ, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Тоттенхэм настроен вернуть Бейла в Реал, – The Times

Моуринью оставил опальную звезду вне заявки на матч против Шеффилд Юнайтед (3:1). Отношения португальца с Алли далеки от идеальных, и хавбек хотел бы воссоединиться с Почеттино в ПСЖ. Чемпионы Франции готовы только к аренде, поэтому договориться с Тоттенхэмом о январском переходе игрока непросто.

Деле Алли выступает за Тоттенхэм с 2015 года. В текущем сезоне в активе полузащитника 12 поединков, два гола и два ассиста.

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