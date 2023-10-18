У ЗМІ з'явилися свідчення півзахисника Ювентуса Ніколо Фаджіолі, який днями був дискваліфікований на 7 місяців за порушення правил ставок.

"Я почав робити ставки, коли перебував у молодіжній збірній Італії. Внаслідок цього у мене накопичилися величезні борги. Найгірший період був у березні-квітні 2023 року.

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У грі з Сассуоло я припустився помилки і був замінений. На лаві запасних я плакав, бо думав про свої борги. Ще коли я грав за Кремонезе, мама порадила мені поїхати лікуватися. Я їздив туди кілька разів і мав ілюзію, що можу обійтися без цього.

Я постійно ставив на спортивні події, навіть коли просто дивився телевізор. Перші ставки я робив на тенісні події, а вже потім на футбол, але ніколи не ставив на матчі Кремонезе і Ювентуса. Мені пропонували ставити на кількість фолів чи жовтих карток, але я відмовлявся – це суперечить моїй етиці.

У жовтні 2022 року Раду Дрегушін позичив мені 40 тисяч євро. Я сказав йому, що мені потрібно купити годинник, а мої рахунки заблокувала мама. Іншим разом я купив у Мілані кілька Rolex, щоб погасити борги. Інколи я відправляв їх сам, інколи представники букмекерів самі забирали їх у ювелірів.

Близько 110 тисяч євро я заборгував одному нелегальному букмекеру, приблизно 1,5 мільйона – іншому, ще 1,3 мільйона – третьому. 17 тисяч євро я був винен юридичному агентству в провінції Порденоне, близько 31 тисяч євро – нелегальному банку в провінції Комо.

Загалом мої борги складають приблизно три мільйони євро. Я отримував погрози фізичної розправи. Зокрема, мені погрожували переламати ноги. Я думав, що граю у футбол лише для того, щоб повернути борги", – цитує Ніколо Фаджіолі Gazzetta dello Sport.

Гравець Ювентуса і збірної Італії робив ставки на матчі, що заборонено законодавством. Коли ця інформація була оприлюднена, туринська прокуратура почала розслідування і довела провину футболіста. Фаджіолі загрожувала трирічна дискваліфікація, але він пішов на співпрацю зі слідством і отримав тільки 7 місяців та штраф.

Нагадаємо, окрім дискваліфікованого 22-річного Фадіжолі, Ювентус втратив і Поля Погба, який провалив допінг-тест і ризикує пропустити 2 роки.

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