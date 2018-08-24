Кака назвав фаворитів у боротьбі за "Золотий м'яч" без Роналду та Мессі

Володар "Золотого м'яча" 2007 року Рікардо Кака вважає Луку Модріча і Кіліана Мбаппе фаворитами в боротьбі за цей приз в 2018 році.

"Хто отримає "Золотий м'яч"? В цьому році у Модріча були вражаючі результати – перемога в Лізі чемпіонів і участь в фіналі чемпіонату світу. Він є футболістом, який творить і влаштовує шоу на полі, а також керує грою команди.

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Мбаппе також дуже сильний і у нього попереду ще вся кар'єра. Нехай майбутнє буде за ним", – цитує Кака La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, Кака, який отримав "Золотий м'яч" в 2007 році, став останнім володарем нагороди перед тривалим періодом, в який її завойовували тільки Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду.

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