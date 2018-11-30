Аллегрі: Роналду ніколи не просив у мене про відпочинок

Наставник Ювентуса Массіміліано Аллегрі розповів про підготовку команди до матчу проти Фіорентини.

"Нас чекає важкий матч. Фіорентина поки не програвала вдома, це буде найважливіший матч року для них.

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Хедіра і Сандро пропустять матч, стан П'яніча, Джана і Матюїді належить ще раз оцінити. Федеріко Бернардескі повертається до складу.

У нас багато ігор, так що зміни в складі будуть. Що стосується Кріштіану, то він ніколи не просив мене про відпочинок", – цитує Аллегрі офіційний Twitter Ювентуса.

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