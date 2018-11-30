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Аллегрі: Роналду ніколи не просив у мене про відпочинок

20:56 206 Читать на русском
Аллегрі: Роналду ніколи не просив у мене про відпочинок
Массіміліано Аллегрі та Кріштіану Роналду / Фото: соцмережі

Наставник Ювентуса Массіміліано Аллегрі розповів про підготовку команди до матчу проти Фіорентини.

"Нас чекає важкий матч. Фіорентина поки не програвала вдома, це буде найважливіший матч року для них.

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Хедіра і Сандро пропустять матч, стан П'яніча, Джана і Матюїді належить ще раз оцінити. Федеріко Бернардескі повертається до складу.

У нас багато ігор, так що зміни в складі будуть. Що стосується Кріштіану, то він ніколи не просив мене про відпочинок", – цитує Аллегрі офіційний Twitter Ювентуса.

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Фіорентина - Ювентус: Субота 01 грудня 2018

Фіорентина
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Італія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Массіміліано Аллегрі Массіміліано Аллегрі Фіорентина - Ювентус
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