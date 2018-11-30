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Аллегри: Роналду никогда не просил у меня об отдыхе

20:59 47 Читати українською
Аллегри: Роналду никогда не просил у меня об отдыхе
Массимилиано Аллегри и Криштиану Роналду / Фото: соцсети

Наставник Ювентуса Массимилаано Аллегри рассказал о подготовке команды к матчу против Фиорентины.

"Нас ждет тяжелый матч. Фиорентина пока не проигрывала дома, это будет самый важный матч года для них.

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Хедира и Сандро пропустят матч, состояние Пьянича, Джана и Матюиди предстоит еще раз оценить. Бернардески возвращается в состав.

У нас много игр, так что изменения в составе будут. Что касается Криштиану, то он никогда не просил меня об отдыхе", – цитирует Аллегри официальный Twitter Ювентуса.

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Фиорентина - Ювентус: Суббота 01 декабря 2018

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