Аллегрі: Роналду – скромний хлопець

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі поділився враженнями після матчу 2-го туру Серії А проти Лаціо.

"Цей матч відрізнявся від попередньої гри з К'єво, на початку гри ми кудись поспішали. Небезпека полягала в тому, що на стадіоні було багато ентузіазму, пов'язаного з першою домашньою грою Роналду, ми повинні були бути більш терплячими.

Ювентус – Лаціо – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Без Дибали стає набагато складніше пасувати між лініями, але ми добре захищалися і чудово зіграли в другому таймі. Я задоволений нашим виступом. Це була наша перша гра проти одного з великих клубів, і все пройшло добре.

Роналду знову не забив? Італійський футбол повністю відрізняється від іспанського, і він розуміє це. Він добре освоюється. Він – скромний хлопець, я задоволений його внеском в нашу гру", – цитує Аллегрі Football Italia.