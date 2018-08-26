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Аллегрі: Роналду – скромний хлопець

25 серпня 23:53 262 Читать на русском
Аллегрі: Роналду – скромний хлопець
Массіміліано Аллегрі / фото: ФК Ювентус

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі поділився враженнями після матчу 2-го туру Серії А  проти Лаціо.

"Цей матч відрізнявся від попередньої гри з К'єво, на початку гри ми кудись поспішали. Небезпека полягала в тому, що на стадіоні було багато ентузіазму, пов'язаного з першою домашньою грою Роналду, ми повинні були бути більш терплячими.

Ювентус – Лаціо – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Без Дибали стає набагато складніше пасувати між лініями, але ми добре захищалися і чудово зіграли в другому таймі. Я задоволений нашим виступом. Це була наша перша гра проти одного з великих клубів, і все пройшло добре.

Роналду знову не забив? Італійський футбол повністю відрізняється від іспанського, і він розуміє це. Він добре освоюється. Він – скромний хлопець, я задоволений його внеском в нашу гру", – цитує Аллегрі Football Italia.

Італія2 турЮвентус Стедіум (Турин)

Ювентус - Лаціо: Субота 25 серпня 2018

Ювентус
Матч завершено
2 : 0
Лаціо
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Теги
Італія Ювентус - Лаціо Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Массіміліано Аллегрі Массіміліано Аллегрі
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