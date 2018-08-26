Аллегри: Роналду – скромный парень

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями после матча 2-го тура Серии А против Лацио.

"Этот матч отличался от предыдущей игры с Кьево, в начале игры мы куда-то спешили. Опасность заключалась в том, что на стадионе было много энтузиазма, связанного с первой домашней игрой Роналду, мы должны были быть более терпеливыми.

Ювентус – Лацио – 2:0 – видео голов и обзор матча

Без Дибалы становится сложнее подходить между линиями, но мы хорошо защищались и отлично сыграли во втором тайме. Я доволен нашим выступлением. Это была наша первая игра против одного из больших клубов, и все прошло хорошо.

Роналду снова не забил? Итальянский футбол полностью отличается от испанского, и он понимает это. Он хорошо осваивается. Он – скромный парень", – цитирует Аллегри Football Italia.