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Аллегри: Роналду – скромный парень

25 августа 23:53 51 Читати українською
Аллегри: Роналду – скромный парень
Массимилиано Аллегри / фото: ФК Ювентус

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями после матча 2-го тура Серии А против Лацио.

"Этот матч отличался от предыдущей игры с Кьево, в начале игры мы куда-то спешили. Опасность заключалась в том, что на стадионе было много энтузиазма, связанного с первой домашней игрой Роналду, мы должны были быть более терпеливыми.

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Без Дибалы становится сложнее подходить между линиями, но мы хорошо защищались и отлично сыграли во втором тайме. Я доволен нашим выступлением. Это была наша первая игра против одного из больших клубов, и все прошло хорошо.

Роналду снова не забил? Итальянский футбол полностью отличается от испанского, и он понимает это. Он хорошо осваивается. Он – скромный парень", – цитирует Аллегри Football Italia.

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Ювентус - Лацио: Суббота 25 августа 2018

Ювентус
Матч окончен
2 : 0
Лацио
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Теги
Италия Ювентус - Лацио Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри
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