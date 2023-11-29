Аллегрі вважає, що Ювентус занадто сильно змінився після відставки Андреа Аньєллі, яка відбулася рік тому. Як інформує Corriere dello Sport, тосканський тренер є близьким другом Аньєллі і продовжує залишатися вірним йому.

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Днями в одному з інтерв'ю Антоніо Конте заявив, що був би радий одного разу повернутися до Ювентуса. Ба більше, на початку листопада він зустрівся з головним директором Ювентуса Франческо Кальво в тренувальному центрі Віново. Антоніо був запрошений туди своїм другом і колишнім партнером по Ювентусу Паоло Монтеро.

Повідомляється, що Аллегрі та представники його тренерського штабу були здивовані й роздратовані, побачивши Конте у Віново – базі, яка раніше була тренувальним центром першої команди Юве, а тепер віддана під використання для молодіжної академії. Згідно з джерелом, це – одна з причин, через яку Аллегрі задумався про звільнення з клубу наприкінці сезону.

Раніше Конте відмовився очолити Наполі по ходу сезону.

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