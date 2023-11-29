Аллегри считает, что Ювентус слишком сильно изменился после отставки Андреа Аньелли, которая состоялась год назад. Как информирует Corriere dello Sport, тосканский тренер является близким другом Аньелли и продолжает оставаться верным ему.

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На днях в одном из интервью Антонио Конте заявил, что был бы рад однажды вернуться в Ювентус. Более того, в начале ноября он встретился с главным директором Ювентуса Франческо Кальво в тренировочном центре Виново. Антонио был приглашён туда своим другом и бывшим партнёром по Ювентусу Паоло Монтеро.

Сообщается, что Аллегри и представители его тренерского штаба были удивлены и раздражены, увидев Конте в Виново – базе, которая ранее была тренировочным центром первой команды Юве, а теперь отдана под использование для молодёжной академии. Согласно источнику, это – одна из причин, по которой Аллегри задумался об уходе из клуба в конце сезона.

Ранее Конте отказался возглавить Наполи по ходу сезона.

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