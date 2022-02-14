"Було б прикро поступитися у цій зустрічі, граючи так добре. Аталанта грала агресивно, змушуючи нас швидко переміщати м'яч. Гра вийшла видовищною, ми мало не програли. Ми заробили одне очко та продовжили серію без поразок. Звісно, ​​хотілося перемогти, але ми грали із сильним суперником.

Гармата Маліновського у відеоогляді матчу Аталанта – Ювентус – 1:1

Маліновський все зробив добре, заробивши штрафний. Він забив неймовірний гол. Однак Даніло чудово зрівняв рахунок.

Ще у вересні я сказав, що Інтер виграє Скудетто. При всій повазі до Мілана та Наполі, мені здається, що Інтер має найсильніший склад. Наразі вони сильніші, ніж ми. Ми втратили надто багато очок на старті сезону. Якби ми мали хоча б на 4 очки більше, ми могли б нав'язати боротьбу", – цитує Аллегрі Football Italia.

Маліновський знову прибив Ювентус фантастичним голом, але Аталанта втратила перемогу в надважливій битві за ЛЧ