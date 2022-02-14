"Было бы досадно проиграть эту встречу, играя так хорошо. Аталанта играла агрессивно, заставляя нас быстро перемещать мяч. Игра получилась зрелищной, мы чуть не проиграли. Мы заработали одно очко и продолжили серию без поражений. Конечно, хотелось победить, но мы играли с сильным соперником.

Пушка Малиновского в видеообзоре матча Аталанта – Ювентус – 1:1

Малиновский все сделал хорошо, заработав штрафной. Он забил невероятный гол. Однако Данило отлично сравнял счет.

Еще в сентябре я сказал, что Интер выиграет Скудетто. При всем уважении к Милану и Наполи, мне кажется, что Интер имеет сильнейший состав. Сейчас они сильнее нас. Мы потеряли слишком много очков на старте сезона. Если бы у нас было хотя бы на 4 очка больше, мы могли бы навязать борьбу", – цитирует Аллегри Football Italia.

Малиновский снова прибил Ювентус фантастическим голом, но Аталанта упустила победу в сверхважной битве за ЛЧ