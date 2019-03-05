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Аллегрі хотів піти з Ювентуса перед матчем з Наполі, – CdS

22:23 607 Читать на русском
Аллегрі хотів піти з Ювентуса перед матчем з Наполі, – CdS
Массіміліано Аллегрі / соцмережі

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі планує покинути туринський клуб.

 

Спеціаліст хотів піти у відставку з посади головного тренера Ювентуса перед матчем з Наполі, який відбувся 3 березня, повідомляє Сalciomercato з посиланням на Corriere Dello Sport.

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Про причини такого рішення не повідомляється, але зазначається, що голова ради директорів клубу Андреа Аньєллі був змушений скасувати свою бізнес-зустріч і прилетіти в Турин, щоб поспілкуватися з фахівцем.

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Аньєллі вдалося переконати італійського спеціаліста не покидати Ювентус зараз, але розмова про майбутнє Аллегрі відбудеться після матчів проти Атлетіко.

Теги
Массіміліано Аллегрі Массіміліано Аллегрі Андреа Аньєллі Ювентус - Атлетіко Ювентус Ювентус Італія
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