Аллегрі хотів піти з Ювентуса перед матчем з Наполі, – CdS

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі планує покинути туринський клуб.

Спеціаліст хотів піти у відставку з посади головного тренера Ювентуса перед матчем з Наполі, який відбувся 3 березня, повідомляє Сalciomercato з посиланням на Corriere Dello Sport.

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Про причини такого рішення не повідомляється, але зазначається, що голова ради директорів клубу Андреа Аньєллі був змушений скасувати свою бізнес-зустріч і прилетіти в Турин, щоб поспілкуватися з фахівцем.

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Аньєллі вдалося переконати італійського спеціаліста не покидати Ювентус зараз, але розмова про майбутнє Аллегрі відбудеться після матчів проти Атлетіко.