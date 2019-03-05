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Ювентус розпочав переговори з Гвардіолою, – Sport Mediaset

17:18 680 Читать на русском
Ювентус розпочав переговори з Гвардіолою, – Sport Mediaset
Хосеп Гвардіола та тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі / Фото AP

Ювентус спробує здійснити один з найгучніших тренерських трансферів в історії.

Ювентус має серйозний намір запросити чинного наставника Манчестер Сіті Хосепа Гвардіолу в туринський клуб, повідомляє Sport.es з посиланням на Sport Mediaset.

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Керівництво "Старої Синьйори" вже провело зустріч із представниками 48-річного іспанця.

Трансфер виглядає малоймовірним, позаяк у Хосепа чинний контракт з "містянами" розрахований до літа 2021 року із зарплатою 23 млн євро на рік.

На другому місці у шорт-листі потенційних тренерів Юве – Зінедін Зідан.

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