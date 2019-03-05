Аллегри хотел уйти из Ювентуса перед матчем с Наполи, – CdS

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри планирует покинуть туринский клуб.

Специалист хотел уйти в отставку с поста главного тренера Ювентуса перед матчем с Наполи, который состоялся 3 марта, сообщает Сalciomercato со ссылкой на Corriere Dello Sport.

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О причинах такого решения не сообщается, но отмечается, что председатель совета директоров клуба Андреа Аньелли был вынужден отменить свою бизнес-встречу и прилететь в Турин, чтобы пообщаться со специалистом.

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Аньелли удалось убедить итальянского специалиста не покидать Ювентус сейчас, но разговор о будущем Аллегри состоится после матчей против Атлетико.