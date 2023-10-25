Алієв заявив, що із задоволенням зарізав би Тимощука: "Нині він падло українського народу"
Колишній півзахисник Динамо та збірної України Олександр Алієв не має сумнівів щодо ціни, яку повинен заплатити Анатолій Тимощук за свою зраду.
"Тимощук отримує гроші від Газпрому і сидить собі в Пітері – все в нього добре. Отримав румунське громадянство. А коли грав за збірну, малював прапорці та гімн співав. А як торкнулося війни… Воронін одразу поїхав з Москви до Німеччини, хоч вони куми.
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Раніше він був символом українського футболу. Нині ж він падло українського народу. Людина дуже любить гроші. Його батько пішов у ТРО, а йому байдуже. Ця людина зрадила своїх батьків, народ та країну, за яку він виступав. Нині країна для нього – це Росія. Раніше це був символ українського футболу, а зараз це гівно. Цього прізвища просто не існує.
Що він скаже, коли війна закінчиться? Нічого. У них відмовки, що їх лякають. Якщо тебе лякають, збери речі та приїжджай сюди. Навіть не бери автомат у руки, нехай ти не воїн, але повернися до своєї країни і допомагай нашим військовим пацанам. Гроші, які ти заробив у Газпромі, збери та віддай на потреби армії.
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Може, колись ми з ним зустрінемося. Я б його з задоволенням зарізав би. Чесно говорю. Думаю, що ця зустріч буде. Прикро, що це станеться десь за кордоном, і я сяду. Але я б його з задоволенням зарізав би. Я ненавиджу зрадників, а ця особа зрадила 40 мільйонів людей. Мені прикро за наших жінок та дітей", – сказав Алієв у програмі В гостях у Гордона.