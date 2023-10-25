"Тимощук отримує гроші від Газпрому і сидить собі в Пітері – все в нього добре. Отримав румунське громадянство. А коли грав за збірну, малював прапорці та гімн співав. А як торкнулося війни… Воронін одразу поїхав з Москви до Німеччини, хоч вони куми.

Ребров: Колись ім'я Тимощука було великим у футболі, але тепер його немає назавжди

Раніше він був символом українського футболу. Нині ж він падло українського народу. Людина дуже любить гроші. Його батько пішов у ТРО, а йому байдуже. Ця людина зрадила своїх батьків, народ та країну, за яку він виступав. Нині країна для нього – це Росія. Раніше це був символ українського футболу, а зараз це гівно. Цього прізвища просто не існує.

Що він скаже, коли війна закінчиться? Нічого. У них відмовки, що їх лякають. Якщо тебе лякають, збери речі та приїжджай сюди. Навіть не бери автомат у руки, нехай ти не воїн, але повернися до своєї країни і допомагай нашим військовим пацанам. Гроші, які ти заробив у Газпромі, збери та віддай на потреби армії.

Найвідоміші зрадники Шахтаря – гравці та тренери, які перейшли на темний бік

Може, колись ми з ним зустрінемося. Я б його з задоволенням зарізав би. Чесно говорю. Думаю, що ця зустріч буде. Прикро, що це станеться десь за кордоном, і я сяду. Але я б його з задоволенням зарізав би. Я ненавиджу зрадників, а ця особа зрадила 40 мільйонів людей. Мені прикро за наших жінок та дітей", – сказав Алієв у програмі В гостях у Гордона.