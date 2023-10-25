"Тимощук получает деньги от Газпрома и сидит себе в Питере – все у него хорошо. Получил румынское гражданство. А когда играл за сборную, рисовал флажки и гимн пел. А как коснулось войны… Воронин сразу уехал из Москвы в Германию, хоть они кумовья.

Ребров: Когда-то имя Тимощука было большим в футболе, но теперь его нет навсегда

Раньше он являлся символом украинского футбола. Теперь же он падаль украинского народа. Человек очень любит деньги. Его отец ушел в ТРО, а ему все равно. Этот человек изменил своим родителям, народу и стране, за которую он выступал. Сейчас страна для него – это Россия. Раньше это был символ украинского футбола, а сейчас это говно. Этой фамилии просто не существует.

Что он скажет, когда война кончится? Ничего. У них отговорки. Если тебя пугают, собери вещи и приезжай сюда. Даже не бери автомат в руки, пусть ты не воин, но вернись в свою страну и помогай нашим военным пацанам. Деньги, которые ты заработал в Газпроме, собери и отдай на нужды армии.

Самые предатели Шахтера – игроки и тренеры, перешедшие на темную сторону

Может, когда-нибудь мы с ним встретимся. Я бы его с удовольствием зарезал бы. Честно говорю. Думаю, что эта встреча будет. Обидно, что это произойдет где-то за границей, и я сяду. Но я бы его с удовольствием зарезал бы. Я ненавижу предателей, а этот человек предал 40 миллионов человек. Мне досадно за наших женщин и детей", – сказал Алиев в программе В гостях у Гордона.