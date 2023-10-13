"Що б я сказав Тимощуку? Нічого. У мене немає жодного бажання розмовляти з такими людьми. Зараз триває війна, тому кожному потрібно визначитися, з ким ти – з Україною чи рашистами.

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Ти не можеш бути посередині. "Я нейтральний, я поза політикою" – зараз такого немає.

Тимощук обрав ту сторону. В мене немає жодного бажання про це розмовляти, тому що ми всі розуміємо, скільки дітей постраждало, скільки людей виїхало з України через рашистів. Як я казав, зараз немає середини. Ти повинен вирішити, де ти. Тимощук вирішив, що він там.

Це його життя. Я навіть не згадую про нього. Розумію, що колись ім'я Тимощука було великим у футболі, але тепер його немає назавжди", – сказав Ребров у коментарі Радіо Свобода.

Нагадаємо, нещодавно Тимощук вирішив судитись з Україною, аби повернути собі всі титули і оскаржити заборону займатися діяльністю, пов'язаною з футболом.

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